Neue Richtlinie für agrarische Bildungsförderung

Das Agrarressort des Landes OÖ fördert„agrarischen Bildungsmaßnahmen“, um einerseits hochqualifizierte und motivierte Arbeitskräfte für unsere knapp 30.000 bäuerlichen Familienbetriebe auszubilden und andererseits dem ländlichen Raum eine Stimme zu geben.

Traditionell kommen diesem Auftrag vor allem agrarische Bildungseinrichtungen sowie bäuerliche Interessenvertretungen nach. Bisher stand der Fördertopf daher nur juristischen Personen, die u. a. „einer im Landtag vertretenen Partei zuzuordnen“ waren, zur Verfügung.

Zuletzt bemühten sich aber auch immer öfter Akteure aus der Privatwirtschaft bzw. unabhängige Vereine um die bäuerliche Aus- und Weiterbildung sowie die Bewusstseinsbildung für den ländlichen Raum.

Dieses Engagement wird seitens des Landes OÖ begrüßt. Mit dem neuen Förderjahr wurde der Kreis der Förderweber von Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger daher deutlich erweitert: „Wir haben uns dazu entschlossen die Förderung agrarischer Bildungsmaßnahmen in alle Richtungen zu öffnen. Die Interessenvertretung des ländlichen Raums, insbesondere der Landwirtschaft wird so auf eine noch breitere Basis gestellt. Das ist wichtig und richtig. Denn mit nur knapp drei Prozent Anteil an der Bevölkerung, brauchen wir jede Stimme, die sich im Sinne der Bäuerinnen und Bauern ausspricht und einsetzt. Neben politisch aktiven Organisationen der Bauernschaft, können rückwirkend mit 1. Jänner 2024, nun auch etwa Vereine um projektbezogene Förderung ansuchen.“