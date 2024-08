Neun Tote bei israelischem Angriff im Libanon

Im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff getötet worden, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder. Bei dem Angriff in der südlibanesischen Region Nabatijeh seien zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe „in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah“ getroffen.

Dieses soll sich in der Region Nabatijeh befinden. Außerdem sei „militärische Infrastruktur“ der pro-iranischen Miliz in den Regionen Hanine und Marun El Ras im israelisch-libanesischen Grenzgebiet im Visier gewesen.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen infolge des Hamas-Großangriffs am 7. Oktober haben auch die gegenseitigen Angriffe zwischen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon und der israelischen Armee massiv zugenommen. Die Hisbollah beschießt Israels Norden seit zehn Monaten nahezu täglich vom Libanon aus. Israel reagiert darauf mit Angriffen auf Hisbollah-Ziele im Libanon.

Im Libanon sind seither mindestens 579 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen militante Kämpfer, aber auch mindestens 121 Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden nach Armeeangaben 22 Soldaten und 26 Zivilisten getötet. Auf beiden Seiten der Grenze mussten Hunderttausende Zivilisten ihre Wohnorte verlassen.

Zuletzt hatte sich der Konflikt erheblich zugespitzt, nachdem Ende Juli der Hisbollah-Militärchef Fuad Shukr in Beirut und Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran getötet worden waren. Shukr wurde bei einem Angriff der israelischen Armee getötet, Hanija durch eine Explosion in der iranischen Hauptstadt. Zur Tötung Hanijas äußerte sich die israelische Seite nicht; die radikalislamische Hamas und Teheran machen Israel für beide Angriffe verantwortlich. Der Iran und die von ihm unterstützte Hisbollah drohten mit Vergeltung.