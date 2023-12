Nobelpreise werden überreicht

In Norwegen wird am Sonntag (13.00 Uhr) der Friedensnobelpreis überreicht. Narges Mohammadi kann die Auszeichnung nicht selbst entgegennehmen, weil sie in ihrer Heimat Iran inhaftiert ist. Sie wird „für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“ geehrt. Die 51-Jährige wird in Oslo von ihrem Mann und den beiden Kindern vertreten. Die weiteren Nobelpreisträger werden in Stockholm geehrt.

Die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften überreicht der schwedische König Carl XVI. Gustaf am Nachmittag in Stockholm. Die Auszeichnungen sind in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 980.000 Euro) dotiert. Sie wurden im Oktober verkündet und werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896) überreicht.

