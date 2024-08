Nobelpreisträger in Bangladesch als neuer Premier vereidigt

In Bangladesch ist Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus als Chef der Übergangsregierung vereidigt worden. Dies zeigten Aufnahmen im örtlichen Fernsehen. Der 84-jährige Erfinder der Mikrokredite soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt. Die Wiederherstellung von Recht und Ordnung im von wochenlangen Massenprotesten geprägten südasiatischem Land sei nun die wichtigste Aufgabe, sagte Yunus vor seiner Vereidigung.

„Wir können keinen Schritt nach vorne machen, wenn die Situation von Recht und Ordnung nicht wiederhergestellt ist“, sagte er bei seiner Ankunft am Flughafen in Dhaka. „Heute ist ein ruhmreicher Tag“. Bangladesch habe einen „neuen Tag des Siegs“ erlebt und eine „zweite Unabhängigkeit“ erhalten. Weiter rief der Nobelpreisträger die Menschen dazu auf, Vertrauen in ihn zu haben und ihre Gewalt gegen „jeden, überall im Land“ einzustellen. „Lasst uns das Beste aus unserem neuen Sieg machen“, sagte er laut einer Mitteilung vor seiner Rückkehr. „Unsere Jugend ist bereit, diese Führung zu übernehmen und eine neue Welt zu schaffen.“

Ex-Ministerpräsidentin Hasina war am Montag nach wochenlangen Massenprotesten und tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mit einem Militärhubschrauber ins Ausland geflohen. Bei den Protesten starben örtlichen Medien zufolge mehr als 300 Menschen.