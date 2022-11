Noch haben die USA eine Wahl

Sie wollen die Briefwahl abschaffen, statt Wahlmaschinen nur noch Stimmzettel aus Papier zulassen und die Stimmabgabe auf den eigentlichen Wahltag beschränken.

Die Mitglieder der 2021 gegründeten America First Secretary of State Coalition, einer Vereinigung von Innenministern der US-Bundesstaaten, haben sich einen Umbau des Wahlablaufes fest vorgenommen.

Gefährliches Spiel

Das wiederum sollte erhebliche Folgen für die Präsidentenwahl 2024 haben, bei der möglicherweise der Republikaner Donald Trump erneut antreten wird. Es ist Trumps längst widerlegter Vorwurf der Wahlfälschung bei der Abstimmung 2020, der die Diskussion in den USA über die Änderung der Wahlmodalitäten befeuert.

Diese werden von den einzelnen Bundesstaaten festgelegt. In den meisten überwacht der „Secretary of State“ die Wahl und zertifiziert das Ergebnis. Der Gouverneur des Bundesstaats segnet seinerseits die Wahlleute des siegreichen Kandidaten ab, die nach dem indirekten, mehr als 200 Jahre alten System, formell ihre Stimme für den neuen Präsidenten abgeben.

Änderungen schwierig

Experten weisen jedoch darauf hin, dass eine Stimmauszählung per Hand in den USA logistisch schlicht unmöglich sei, denn wegen der direkten Demokratie auf Landes- und Kommunalebene können die Wahlzettel mehrere Seiten mit Dutzenden Entscheidungen umfassen. Zudem würden zehntausende Wahlhelfer zusätzlich benötigt. Auch dürfte das Ergebnis einer Auszählung per Hand eine höhere Fehlerquote haben als per Maschine.

Die übrigen Vorschläge könnten Millionen Wähler ihrer Stimme berauben, insbesondere solche in den unteren Einkommensgruppen, die auf eine vorgezogene Stimmabgabe und Abstimmung per Brief angewiesen sind. Dazu zählen Afro-Amerikaner und andere Minderheiten, die eher Demokraten wählen. US-Wahlen finden traditionell an Dienstagen statt, frei bekommen Angestellte und Arbeiter dafür nicht automatisch.

An Dienstagen deshalb, um den Menschen in früheren Zeiten sowohl den sonntäglichen Kirchgang, wie auch die Anreise zum Wahllokal im Pferdegespann oder zu Fuß zu ermöglichen.