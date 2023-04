Nordkorea feuert erneut eine Rakete Richtung Meer ab

Nordkorea hat erneut eine Rakete auf das Meer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert, so der südkoreanische Generalstab am Donnerstag. Japans Behörden warnten gegen 8.00 Uhr Früh (Ortszeit, 1.00 Uhr MESZ) vorübergehend die Bewohner der nördlichen japanischen Insel Hokkaido sowie Flugzeuge in der Region vor dem Geschoss. Später wurde die Warnung aufgehoben.

Der japanische Fernsehsender NTV berichtete gar vom Abfeuern mehrerer Geschosse, die ballistische Raketen gewesen sein dürften.

Der Start erfolgte zwei Tage, nachdem der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un dazu aufgerufen hatte, die Kriegsabschreckung des Landes gegenüber den Vereinigten Staaten auf „praktischere und offensivere“ Weise zu verstärken.

Nordkorea hatte die jüngste Serie gemeinsamer Militärübungen der USA und Südkoreas als Eskalation der Spannungen kritisiert.