Österreich beginnt Kontrollen an slowakischer Grenze

Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 0.00 Uhr die Grenzübergänge zur Slowakei. Zuvor hatte Tschechien angekündigt, zu diesem Zeitpunkt aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens Kontrollen an der eigenen slowakischen Grenze zu starten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründete Österreichs Schritt damit, dass damit auf mögliche Ausweichrouten der Schlepper reagiert werden soll: „Wir müssen reagieren, bevor die Schlepper reagieren.“

Die Kontrollen würden – den Schengen-Bestimmungen entsprechend – zunächst für zehn Tage eingeführt, hatte Karner vor der Ministerratssitzung am Mittwoch gesagt. Es werde insgesamt an elf Grenzübergängen schwerpunktmäßig kontrolliert, so der Minister. Vor allem würde man sogenannte Schlepperfahrzeuge überprüfen, fügte er gegenüber dem Ö1-„Journal um acht“ hinzu. In Österreich bestehen bereits seit September 2015 Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen zu Ungarn und Slowenien.

