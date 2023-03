Österreich setzt jetzt türkischem Parallel-Bildungssystem Grenzen

Atemberaubende Akademikerkarrieren, Homosexualität für heilbar und den Autokraten Erdogan für verehrenswürdig haltende Referenten — das bietet ein türkisches Parallel-Bildungssystem in Österreich. Wie berichtet, offeriert die Gesellschaft für akademische Bildung (Gesab) in Linz Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien.

Zumindest steht es noch so auf der Webseite. Wie es aussieht, wird ihr wissenschaftlicher Direktor Yusuf Kilic aber der erste und letzte aus diesem System hervorgegangene Doktor sein.

„Blindes“ Gesetz

Dabei begann es Dank günstiger Gesetze vielversprechend: 2018 gründete sich in Wien der Verein Gesab, der bald nach Linz expandierte. Das Ziel: Heranbildung einer „neuen Akademiker-Generation“ in Kooperation mit der nordmazedonischen Vizyon- Universität. Gesetzliche Basis war eine bloße Meldung bei der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria). Die im Auftrag des Bildungsministeriums tätige Institution bestätigte die „Meldung grenzüberschreitender Studien“ gemäß Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG).

Milli Görüs mischt mit

Ab 2019 durfte die Gesab Bachelor- und Masterstudien in Psychologie, Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, Architektur und Informatik anbieten. In Klinischer Psychologie sogar ein Doktoratsstudium, das der inzwischen zum Gesab-Chef aufgestiegende Kilic nach nur drei Jahren im Juni 2022 abschloss.

Was den Behörden entgangen bzw. von Gesetzes wegen gar nicht zu prüfen war, ist der Hintergrund dieser Bildungsoffensive: Auffallend die Nähe zur Austria Linz Islamische Föderation (Alif), einem Ableger der vom deutschen Verfassungsschutz als „extremistische Gruppierung“ gelisteten Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG). Im Herbst 2020 führte Vizyon-Professor Mensur Nuredin in der Linzer Alif-Zentrale Gespräche „zur Entwicklung der Zusammenarbeit mit Gesab“. Auf von Nuredin, nicht aber von Alif veröffentlichten Fotos vom Treffen neben den Alif-Chefs Resul Koca und Murat Baser zu sehen: Binur Mustafi, damals OÖ-Chef der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), heute Leiter des IGGÖ-Bildungsamtes.

Türkische Balkan-Träume

Bemerkenswert auch die Rolle von Vizyon: Obwohl im nordmazedonischen Gostivar angesiedelt, ist die Uni de facto eine türkische Institution. Die Erdogans AK-Partei nahestehende Zeitung „Yeni Safak“ nennt sie „Symbol des Kampfes um die Existenz der Türken auf dem Balkan“. Erdogan-Beraterin Ayse Türkemnoglu sagte beim 8. Uni-Gründungsjubiläum im Dezember, worum es geht. Den Verlust türkischer Gebiete nach dem Ersten Weltkrieg beklagend schwelgte sie in osmanischer Nostalgie: „Der Balkan ist die Geografie unseres Herzens.“ Bildungseinrichtungen hätten dabei wichtige Aufgaben. Initiator der Uni ist eine Stiftung, deren Präsident — Vizyon-Professor und Gesab-Lehrbeauftragter Nuredin — an Wahltagen in der Türkei sein Facebook-Profilbild gern gegen Erdogan-Konterfeis tauscht.

Nuredin war zuletzt vor vier Wochen in Linz. Da könnte es schon um die nun nicht mehr so rosige Zukunft der Gesab gegangen sein. Diese ist nämlich mit einer neuen Gesetzeslage konfrontiert.

Jetzt wird streng geprüft

2018 hatte die AQ Austria, wie deren Geschäftsführer Jürgen Petersen zum VOLKSBLATT sagt, „nur die Raum- und Sachausstattung der Gesab evaluiert, aber nicht die personelle, inhaltliche Umsetzung des Angebotes“. Obwohl die Agentur „Qualitätssicherung“ im Namen führt, durfte sie gar nicht prüfen, was es etwa mit umstrittenen Lehrinhalten von Referenten auf sich hat. So vertritt der — auch von der IGGÖ in der Imame-Ausbildung eingesetzte — türkische Psychiater Nevzat Tarhan die Ansicht, Homosexualität sei eine von Ärzten zu behandelnde Störung. Auch ein Vergleich mit Sodomie findet sich auf seiner Webseite.

Da die AQ-Bestätigung Ende 2023 ausläuft, ist eine neue zu beantragen. Nun aber auf der Basis einer HS-QSG-Novelle, die für Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten eine Evaluierung der Qualität von Studiengängen vorschreibt. Es wird also jetzt genau hingeschaut. Ganz genau, wie Petersen betont. Sofern die Gesab überhaupt eine solche Prüfung riskiert. Ein im September an die AQ gerichtetes Ansuchen wurde kürzlich zurückgezogen, bis dato kein neues eingereicht. Das Angebot wurde bereits deutlich auf ein Bachelor- und Masterstudium in Psychologie geschrumpft. Auch das muss aber den nun strengen AQ-Check bestehen.

Der Traum von der „neuen Akademikergeneration“ als Vorhut neoosmanischer Ambitionen scheint geplatzt.

Von Manfred Maurer