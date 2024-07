ÖVP-Delegation übernimmt wichtige Aufgaben im Europaparlament

ÖVP-Europaabgeordnete übernehmen für die kommende Legislaturperiode wichtige Aufgaben im Europaparlament: ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka wird auch zum Delegationsleiter des Europäischen Parlaments für die Arabische Halbinsel bestellt. Sophia Kircher ist stv. Vorsitzende des einflussreichen Verkehrsausschusses im Europaparlament. Und Lukas Mandl wurde von der EVP-Fraktion zu deren entwicklungspolitischen Sprecher gewählt.

„Die Delegation für die Arabische Halbinsel besteht seit 1979 und hat eine besondere wirtschaftliche Bedeutung, weil Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain einen wichtigen Exportmarkt für Europa bilden“, sagt Lopatka. „Dazu kommt das vom Bürgerkrieg in Mitleidenschaft gezogene Jemen, wo von den proiranischen Huthi-Rebellen eine permanente Gefahr für die internationale Schifffahrt ausgeht, was gemeinsame Gegenmaßnahmen erfordert.“

Lesen Sie auch

Von Seiten des Europäischen Parlaments will Lopatka den Dialog mit den Staaten der Region und mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC) auch in demokratiepolitischen und Menschenrechtsfragen fortsetzen.

Sophia Kircher sagt in einer Aussendung am Dienstag: „Ich freue mich sehr über diese Aufgabe und werde mein Bestes geben, um die europäische Verkehrspolitik nachhaltig mitzugestalten. Es ist wesentlich, dass der Umstieg von der Straße auf die Schiene in Europa endlich Fahrt aufnimmt – vor allem im Güterverkehr, aber auch für Reisende.“

Hier brauche man mehr europäisches Denken und müsse bestehende nationale Hürden abbauen. In den alpinen Regionen gelte hingegen eine Sonderstellung. Für viele Europäer sei Tirol nur eine Transitachse: „Für uns ist Tirol wertvoller Lebensraum, den wir schützen müssen.“

Lukas Mandl, der längstdienende österreichische Abgeordnete in der EVP-Fraktion, wurde in der Vorwoche zum Koordinator und damit Chefverhandler der Fraktion im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit gewählt. Er betont: „Während die EU in der ‚hard power‘ langsam stärker wird, ist sie in der ‚soft power‘, also der Entwicklungszusammenarbeit, Weltspitze. Das müssen wir im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, Bildung und Ausbildung sowie wirtschaftlicher Zusammenarbeit nützen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Vokabel des ‚globalen Südens‘ nicht zu neuen Verwerfungen in der Entstehung der neuen Weltordnung nach der Zeitenwende führt, sondern der Pfad der Kooperation beschritten wird. Es gilt auch, Fluchtursachen zu verhindern.“