In Myanmar sind Medienberichten zufolge bei einem Artillerieangriff auf ein Flüchtlingslager in der nördlichen Region Kachin zahlreiche Menschen getötet worden. Darunter seien auch Frauen, Kinder und ältere Menschen, berichteten lokale Medien und Insider am Dienstag. Der Vorfall habe sich am Montag kurz vor Mitternacht ereignet, nur wenige Kilometer von einem Militärlager der Kachin Independence Army (KIA) entfernt.

