Orban: „Der Westen ist im Krieg mit Russland“

Nach Ansicht von Ungarns Premier Viktor Orbán ist der Westen im Krieg mit Russland. „Wir sind in großen, großen Schwierigkeiten“, sagte Orban laut dem ÖVP-nahen Online-Medium „Exxpress“ (Samstagsausgabe). „Der Westen ist bereits im Krieg mit Russland, das ist die Realität. Und der Westen wird immer weiter in diesen Krieg hineingezogen“, warnte er. Der „Mainstream“ sehe das sehr simpel, meinte Orban. „Russland ist der Aggressor, deshalb gibt es Krieg.“

Keiner würde mehr in Europa fragen, ob es noch andere Möglichkeiten gebe, so der Chef der rechtsnationalen Regierung in Budapest bei einem Hintergrundgespräch, bei dem auch der Sohn des israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu (31), anwesend war. Israel könnte etwa helfen, einen Waffenstillstand zu erreichen, so Orban, den es laut „Exxpress“ wenig kümmere, die harte Wahrheit zu sagen, da er ohnehin das „schwarze Schaf“ der EU sei.

Lesen Sie auch

Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte die Aussage des ungarischen Premiers bei dem Treffen mit ausländischen Journalisten, die Ukraine sei ein „Niemandsland wie Afghanistan“ bereits zu einem diplomatischen Eklat geführt. Während der ungarische Botschafter ins ukrainische Außenamt zitiert wurde, reagierte der ungarische Außenminister Pèter Szijjártó am Samstag. Ungarn wolle weder in Worten noch in Taten in den Krieg hineingezogen werden, zitierte das Onlineportal „Index.hu“ Szijjártó, der auf die Aussagen des rechtsnationalen Premiers nicht direkt einging.