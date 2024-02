Organisation: Internetsperren am Wahltag in Pakistan

In Pakistan sind das Internet und die Mobilfunkdienste am Tag der Parlamentswahl laut einer Organisation in zahlreichen Regionen gestört. Daten in Echtzeit zeigten die Internet-Blackouts in mehreren Landesteilen, schrieb die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, auf der Plattform X am Donnerstag. Die Sperren folgten „nach monatelanger digitaler Zensur, die sich gegen die politische Opposition richtete“.

Reporter der Deutschen Presse-Agentur bestätigten die Sperren des Mobilfunknetzes. Das pakistanische Innenministerium hatte den Schritt mit der angeblichen Sicherheit für die Wählerinnen und Wähler begründet, einen Tag nach zwei tödlichen Anschlägen in der südwestlichen Unruheprovinz Belutschistan. Zudem sind nach Angaben des Außenministeriums die Grenzübergänge Richtung Iran und Afghanistan bis Freitag gesperrt.

Pakistan wählt am Donnerstag ein neues Parlament. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in dem südasiatischen Land bewachen 600.000 Polizisten und Soldaten die Wahllokale. Beobachter hatten im wiederholt vor unfreien Wahlen in der Atommacht gewarnt. Menschenrechtsorganisationen hatten Pakistans Regierung dazu aufgerufen, den Zugang zum Internet während des Urnengangs nicht zu beschränken.

Die Wahllokale sind von 8.00 bis 17.00 Uhr Ortszeit (4.00 bis 13.00 Uhr MEZ) geöffnet. Im Laufe des Abends könnte bereits ein vorläufiges Ergebnis feststehen. Ex-Premier und Kricket-Legende Imran Khan ist inhaftiert, Anhänger seiner Oppositionspartei PTI dürfen nur als unabhängige Kandidaten antreten. Der Gewinner der vergangenen Wahl war 2022 durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt worden.

Als Favorit geht der dreifache Premier und Großindustrielle Nawaz Sharif ins Rennen, der im Herbst 2023 aus dem selbst gewählten Londoner Exil nach Pakistan zurückgekehrt und von Korruptionsvorwürfen freigesprochen worden war. Sharif hat versprochen, die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen. Pakistan kämpft mit hoher Inflation, einer instabilen Währung und geringen Devisenreserven. Als Außenseiter aber wichtigster Kontrahent Sharifs gilt der 35-jährige Absolvent der Universität Oxford und frühere Außenminister Bilawal Bhutto Zardari, Vorsitzender der Volkspartei (PPP).

Am Mittwoch waren bei den zwei Explosionen in Belutschistan in der Nähe von Büros von Kandidaten mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dies schürte die Angst vor weiteren Anschlägen.