Osmanische Wiedergeburtswehen

Es bedurfte gar nicht erst des neuen Nahost-Krieges, um das Berg-Karabach-Drama aus den Schlagzeilen zu drängen. Die Vertreibung von 100.000 Armeniern aus der von Aserbaidschan nach einem kriegerischen Angriff per Jahresende für „aufgelöst“ erklärten Kaukasusregion war international ohnehin quasi ignoriert worden.

Mehr als ein paar halbherzige Protestnoten musste die autokratische Führung in Baku nicht über sich ergehen lassen. Schon gar keine Kritik wurde am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan laut.

Dabei wäre ohne dessen Unterstützung die neuerliche Aggression kaum möglich gewesen. Wie schon beim Krieg im Jahr 2020 spielt die Türkei als Waffenlieferant und politischer Komplize der Alijew-Regimes eine entscheidende Rolle.

Recht des Stärkeren

Die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung analysiert das so: „Die aktuelle türkische Außenpolitik orientiert sich nicht an der Suche nach langfristiger Stabilität und Interessensausgleich, sondern am ‚Recht des Stärkeren‘ und, im Fall der Beziehungen zu Aserbaidschan, einer pantürkischen ‚Bruderschafts‘-Ideologie.“

Europa sollte zumindest bewusst sein, was der gerade wieder als Partner hofierte Bosporus-Despot im Schilde führt: Nicht mehr und nicht weniger als eine osmanische Renaissance, die sowohl eine nationalistische als auch islamistische Dimension hat.

Vor diesem Hintergrund können seit Jahren laufende türkische Militäroffensiven in Nordsyrien sowie im Irak nicht nur im sicherheitspolitischen Kontext der Vertreibung kurdischer Milizen gesehen werden. Denn für viele Türken ist diese Region nicht bloß „Vorhof“, sondern Teil eines untergegangenen Imperiums, das als Zukunftsvision durch die Köpfe geistert.

Deren ganzes Ausmaß visualisiert eine auf türkischen Facebook-Seiten kursierende Landkarte (siehe oben), auf der die blassrot eingefärbte Türkei blutrot über ihr heutiges Territorium quillt. Sie reicht im Westen weit nach Bulgarien von der Schwarzmeer-Hafenstadt Warna (türk.: Varna) über Kardschali (Kircaali) bis zum griechischen Thessaloniki (Selanik). Tiefrot auch viele griechische Inseln. Rhodos (Rodos), Kreta (Girit) und ganz Zypern (Kibris) zählen dazu. Im Osten gibt es auf dieser Karte keinen Staat Armenien mehr. Er ist Teil der Türkei, die bis in den Iran zum Urmia-See reicht.

2017 hatte Erdogan beklagt, durch den Vertrag von Lausanne, mit dem die Türkei 1923 die Aufgabe aller Gebiete des Osmanischen Reichs außerhalb der heutigen Türkei akzeptiert hatte, sei „unser Land von 2,5 Millionen Quadratkilometern im Jahr 1914 auf 780.000 Quadratkilometer reduziert worden“. Die Dinge müssten sich ändern, und die Türkei dürfe nicht „die jahrtausendealte Erinnerung an unsere Länder vergessen“.

Der Traum von Turan

Damit knüpft Erdogan an den in der Endphase des Osmanischen Reiches grassierenden Größenwahn an: Die sogenannten „Jungtürken“ versuchten das zerfallende Imperium als rein türkisch-nationalistischen Staat auf islamischer Grundlage zu retten. Solche Fantasien beflügeln bis heute türkische Rechtsextremisten wie die Grauen Wölfe. Sie träumen von „Turan“, einer mythischen Landschaft in Zentralasien. Dieser „Turanismus“ deckt sich mit dem Panturkismus, der alle turksprachigen Völker des Kaukasus, des Wolga-Ural-Gebietes, der Krim, Vorder- und Zentralasiens unter dem Dach eines großtürkischen Staates vereinigen möchte.

Die „ethnische Säuberung“ Berg-Karabachs von den christlichen Armeniern durch den türkischen Bruderstaat Aserbaidschan muss in diesem „turanischen“ Kontext gesehen werden.

Wer Erdogan als ehrlichen Makler in regionalen Konflikten sieht, sollte dies bedenken. Das gilt auch für den aktuellen Gaza-Krieg: Erdogan sympathisiert mit der Hamas, die in Ankara und Istanbul Verbindungsbüros hat und nicht wie von USA und EU als Terrororganisation eingestuft ist. Eine Verurteilung des Terrors gegen Israel kam dem Präsidenten nicht über die Lippen. Er teilt den Traum von einem (islamischen) Palästinenserstaat — als Teil eines neoosmanischen Imperiums.

