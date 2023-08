Papst beendet Weltjugendtag mit Messe in Lissabon

Papst Franziskus beendet an diesem Sonntag seine fünftägige Reise nach Portugal. Zum Abschluss des Weltjugendtags in Lissabon steht am Vormittag noch eine öffentliche Messe im Tejo-Park auf dem Programm. Am Nachmittag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche freiwillige Helfer der knapp einwöchigen Veranstaltung, um Dank zu sagen. Am Abend fliegt Franziskus zurück nach Rom.

Der Papst hatte bei seiner dritten Auslandsreise dieses Jahres viele junge Gläubige getroffen und mit ihnen gebetet. Am Samstag machte er einen Kurzbesuch im Wallfahrtsort von Fatima. Dort soll nach christlichem Glauben 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern erschienen sein.

