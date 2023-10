Papst befürchtet argentinische Freunde unter Hamas-Opfern

Papst Franziskus befürchtet, dass sich argentinische Freunde unter den Hamas-Opfern befinden. Das sagte der Heilige Vater am Samstagabend in einem telefonischen Gespräch mit dem israelischen Journalisten und Freund Enrique Cymerman.

Dieser hatte dem Papst berichtet, dass sich viele Argentinier unter den Opfern des Hamas-Anschlags in Israel befinden und zwar unter den Verletzten, den Toten und den Geiseln.

Der Papst erklärte sich bereit, entsprechend einer Bitte Cymermans die Familien der israelisch-argentinischen Geiseln zu treffen, weil dies „eine große Unterstützung“ für sie wäre. Der Journalist hat das Video des Telefonats mit dem Papst in den sozialen Medien veröffentlicht. Im Gespräch mit dem Journalisten, den er schon seit längerer Zeit kennt, äußerte sich Franziskus besorgt über den Krieg. Er habe auch seine Solidarität mit dem israelischen Volk ausgedrückt.

Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, telefonierte am Samstag mit dem palästinensischen Premierminister Mohammad Shtayyeh. Wie der Vatikan mitteilte, drückte Parolin seine Trauer und die des Heiligen Stuhls über die Geschehnisse in Palästina und insbesondere in Gaza aus.

Es sei „unbedingt notwendig, die volle Einhaltung des humanitären Rechts zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung, insbesondere die Schwächsten, die Gesundheitseinrichtungen und die Kultstätten nicht durch den Konflikt beeinträchtigt werden“, betonte der Vertreter des Vatikan.