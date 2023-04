Papst Franziskus besucht Ungarn

Papst Franziskus bricht an diesem Freitag zu einer Auslandsreise nach Ungarn auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist zunächst nach Budapest, um sich mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Der Pontifex fliegt um 08.10 Uhr in Rom los und bleibt bis Sonntag in dem EU-Land.

Direkt nach seiner Ankunft stehen Treffen mit Staatspräsidentin Katalin Novak und dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban an (11.30 Uhr). Der 86-jährige Argentinier wird danach mit Bischöfen, Priestern und anderen Personen des geweihten Lebens in der Budapester St.-Stephans-Basilika zusammenkommen.

Der Ungarn-Besuch ist Franziskus’ erste Reise nach seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt. Er wird außerdem erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in einem Land sein, das direkt an das Kriegsgebiet angrenzt. Seine öffentlichen Ansprachen und Treffen etwa mit Flüchtlingen und Vertriebenen werden in dem Zusammenhang mit Spannung erwartet.