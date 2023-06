Papst Franziskus verließ im Rollstuhl das Krankenhaus

Papst Franziskus ist am Freitag neun Tage nach einer Bauchoperation aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Das katholische Kirchenoberhaupt verließ das Spital in der Früh im Rollstuhl und begrüßte die Patienten und Journalisten, die auf ihn warteten. Alle Termine des Papstes sind weiterhin bis zum 18. Juni abgesagt.

Franziskus hatte sich am 7. Juni in der Gemelli-Klinik einer dreistündigen Operation unterzogen. Ursache war ein Narbenbruch. Der Eingriff unter Vollnarkose verlief nach Angaben des operierenden Arztes Sergio Alfieri ohne Komplikationen. Bereits im Juli 2021 hatte sich Franziskus einer Darmoperation unterzogen.

Papst Franziskus hatte am Donnerstag krebskranke Kinder im römischen Gemelli-Krankenhaus besucht. Drei Fotos zeigten Franziskus im Rollstuhl auf den Krankenstationen, die sich ebenso wie seine private Krankenwohnung im zehnten Stock der Gemelli-Klinik befinden. Zugleich begrüßte der Papst die Leiter des Krankenhauses.