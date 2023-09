Papst trifft in Mongolei Vertreter verschiedener Religionen

Papst Franziskus setzt am Sonntag seinen Besuch in der Mongolei fort und trifft mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen zusammen. Das ostasiatische Land ist religiös von Buddhismus und Schamanismus geprägt. Bei der Begegnung am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/4.00 MESZ) im Hun-Theater in der Nähe der mongolischen Hauptstadt wird neben den anderen Religionsführern auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator erwartet.

Am Nachmittag (16.00 Uhr Ortszeit) steht eine Heilige Messe auf dem Programm. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird sie mit rund 2.000 Menschen in der Steppe-Arena in Ulan Bator feiern – neben den mongolischen Katholiken werden zudem ausländische Pilger etwa aus China erwartet.

Papst Franziskus bleibt bis Montag in der Mongolei. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem Land. Der Pontifex will dort vor allem die kleine katholische Gemeinde mit knapp 1.500 Mitgliedern stärken sowie den interreligiösen Dialog voranbringen.