Papst urgiert Waffenstillstand und Hilfe für Bevölkerung

Einen Tag vor Beginn seiner Asien-Reise hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom am Sonntag für den Frieden in der Welt gebetet. Ausdrücklich urgierte der Heilige Vater einen Waffenstillstand im Nahen Osten, die Befreiung der Geiseln in den Händen der Hamas und den Beginn von Friedensgesprächen.

Der Papst äußerte die Sorge, dass sich der Nahost-Konflikt auf andere palästinensische Städte ausdehnen könnte. Eine Waffenruhe sei dringend notwendig, damit der Bevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe geleistet werden könne. Der Pontifex warnte, dass sich in Gaza Krankheiten, darunter Kinderlähmung, verbreiten könnten. Das Heilige Land und Jerusalem sollten Treffort für Juden. Christen und Muslime sei. „Hier soll sich jeder angenommen und respektiert fühlen“, sagte Franziskus.

Der Papst drückte der Ukraine seine Nähe aus. Nach mehreren Angriffen auf Strominfrastrukturen müssen eine Million Menschen ohne Strom und Wasser ausharren. „Gott bleibt gegenüber dem Leid dieser Menschen nicht gleichgültig“, erklärte der Papst.

Franziskus betonte, er bete auch für die 26 Opfer eines terroristischen Anschlags auf eine Kirche in Burkina Faso am 24. August. Angesichts des Weltgebetstags für die Bewahrung der Schöpfung rief der Papst die Gläubigen auf, ihren Lebensstil zu ändern, weil „wir alle für die Bewahrung unseres gemeinsamen Hauses verantwortlich sind“.

Der Papst forderte die auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen zu Gebeten für seine Asien-Reise vom 2. bis 13. September auf, damit diese fruchtbar sei. Am Sonntag betete er vor der Marien-Ikone in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom für seine bevorstehende Reise. Die Ikone „Salus Populi Romani“, Schutzpatronin der Römer, gehört zu den Lieblingsikonen des Papstes und gilt als bedeutendste Marien-Ikone der Stadt. Traditionell begibt sich Franziskus vor und nach jeder Auslandsreise zu ihr.

Der Papst bricht am Montag zu einer zwölftägigen Reise nach Südostasien auf, bei der der Pontifex zu globalen Maßnahmen gegen den Klimawandel aufrufen will. Das 87-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche reist nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Alle Länder auf seiner Reise bis 13. September sind mit den Gefahren des sich erwärmenden Weltklimas konfrontiert, einschließlich des steigenden Meeresspiegels und der zunehmend schweren und unvorhersehbaren Hitzewellen und Taifune.