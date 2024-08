Parteitag der US-Demokraten beginnt

Die US-Demokraten kommen am Montag zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem nutzen, um ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu verleihen. Am ersten Tag des Parteikongresses war unter anderem eine Rede von Amtsinhaber Joe Biden geplant, der Ende Juli nach wochenlangem Druck aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war.

Harris und Walz sind bereits offiziell als Kandidaten der Partei für die Wahl im November bestätigt worden. Die Nominierung der Demokraten war dieses Mal vorgezogen und digital abgewickelt worden. Bei dem Parteitag wollen Harris und Walz ihre Pläne für die Zukunft darlegen. Zudem werden Reden von Präsident Biden und den Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton erwartet. Die Partei beschließt in Obamas Heimatstadt Chicago auch ihr inhaltliches Programm für die Wahl. Das Hauptprogramm startet am Montagabend Ortszeit, also in der Nacht auf Dienstag nach mitteleuropäischer Zeit.

Biden war im Juli aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Der Demokrat war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness massiv unter Druck geraten. Die 59-jährige Harris rückte nach und konnte in kurzer Zeit die Partei hinter sich versammeln.