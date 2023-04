Polen erinnert an Warschauer Ghetto-Aufstand vor 80 Jahren

Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Auch Polens Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Yithak Herzog werden dort sprechen. Am Rande der Veranstaltung wird Steinmeier auch bilaterale Gespräche mit Duda und Herzog führen.

Am 19. April 1943 hatte im Warschauer Ghetto der Kampf jüdischer Aufständischer begonnen, die sich gegen die Deportation der Bewohner wehrten. Der fast einmonatige Aufstand gegen die überlegenen deutschen SS-Einheiten dauerte bis zum 16. Mai 1943 an. Seine blutige Niederschlagung besiegelte das Schicksal der meisten bis dahin überlebenden Warschauer Juden, die vor dem Krieg ein Drittel der Bevölkerung gestellt hatten. Zehntausende wurden erschossen oder in die Todeslager deportiert.

Lesen Sie auch