Polen versetzt Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine hat Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagt ein Regierungssprecher in Warschau.

Außerdem werde über die Inkraftsetzung von Artikel 4 des NATO-Vertrages nachgedacht. Artikel 4 besagt, dass sich die NATO-Mitgliedsstaaten beraten werden, sollte in der Meinung eines Mitgliedes die territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit gefährdet sein.

Selenskyj wirft Russland Raketenangriffe auf Polen vor

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat Russland beschuldigt, Raketen auf den NATO-Staat Polen abgefeuert und damit eine „sehr erhebliche Eskalation“ herbeigeführt zu haben.

„Heute haben russische Raketen Polen getroffen, das Territorium eines verbündeten Landes. Menschen starben. Bitte nehmen Sie unsere Beileidsbekundung an“, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache.

Das Abfeuern von Raketen auf NATO-Territorium sei „ein Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit“, sagte der ukrainische Präsident.

