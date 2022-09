Polizei räumt erneut Flüchtlingslager am Stadtrand von Paris

Die Polizei hat am Stadtrand von Paris erneut ein improvisiertes Flüchtlingslager geräumt. Die 354 Männer, die sich seit Monaten in dem Zeltlager nahe einem Kanal aufgehalten hatten, wurden in Quartiere im Großraum Paris und darüber hinaus gebracht, wie die Polizeipräfektur am Mittwoch mitteilte. Um das Aufenthaltsverfahren sowie die gesundheitliche und soziale Lage der Betroffenen solle sich gekümmert werden.

Die Zeltstadt selbst, in der es zu einem Krätzeausbruch gekommen war, wurde abgebrochen. Nach Polizeiangaben handelte es sich um die 15. Räumung eines Lagers in diesem Jahr, mehr als 4.000 Flüchtlinge seien dabei in feste Unterkünfte gebracht worden.

In Paris und am Stadtrand bilden sich immer wieder Zeltlager, in denen Migranten unter prekären Bedingungen leben. Am Freitag räumte die Polizei ein Lager auf dem geschichtsträchtigen Place de la Bastille.