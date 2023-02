Präsidentenwahl wird auf Zypern in Stichwahl entschieden

In der Republik Zypern wird am Sonntag bei einer Stichwahl ein neuer Präsident gewählt. Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung auf Zypern. Favorit ist laut Umfragen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis. Der pro-europäische Mitte-Rechts-Politiker kam in der ersten Runde auf 32 Prozent der Stimmen. Chancen werden aber auch dem hauptsächlich von der linken Partei unterstützten Ex-Diplomaten Andreas Mavrogiannis eingeräumt.

Mavrogiannis kam bei der ersten Runde am 5. Februar auf knapp 30 Prozent der Stimmen und ist laut Demoskopen „Christodoulidis auf den Fersen“. Der amtierende Präsident Nikos Anastasiades (76) kandidiert nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht mehr. Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 6.00 Uhr (MEZ/7.00 Uhr Ortszeit).

Lesen Sie auch

Gewählt wird nur im Südteil der Insel, der türkisch-zypriotische Norden nimmt nicht an der Abstimmung teil. Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Im Norden gibt es die nur von der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzypern (KKTC). Zahlreiche Vermittlungen der Vereinten Nationen zur Überwindung der Teilung sind gescheitert. Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU. Das EU-Recht und Regelwerk gilt nur im griechisch-zypriotischen Süden.

Wahlberechtigt sind gut 560.000 Menschen. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr MEZ, unmittelbar danach soll es erste Prognosen geben. Mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis wird am Sonntagabend gerechnet.