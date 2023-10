Pro-Palästina-Demo am Sonntag in OÖ

Am kommenden Sonntag soll in Oberösterreich eine Pro-Palästina-Demonstration stattfinden. Nach einer Schätzung sollen bei der Demonstration in Linz 500 Menschen teilnehmen.

Aktuell handelt sich um die erste derartige Demonstration in Oberösterreich. Laut der oberösterreichischen Polizei ist man für die Veranstaltung gerüstet.

Nach ersten Informationen soll der Ort der Demonstration der Volksgarten in Linz sein. Laut Polizei soll „das Leid der Zivilgesellschaft im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen“.

Laut einem Sprecher gilt der Veranstalter als gemäßigt. Es bestehe kein Bezug zur Terrororganisation Hamas, außerdem werde Antisemitismus abgelehnt.

Angemeldet wurde die Pro-Palästina-Demonstration von einer Privatperson, die Versammlung ist für zwei Stunden am Sonntagnachmittag geplant. Es ist die erste derartige Pro-Palästina-Demonstration in Linz, nachdem bereits weitere in Wien oder auch in Innsbruck stattgefunden haben.