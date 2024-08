Protestwelle in Großbritannien hält an – erste Hafturteile

In Großbritannien reißt die Serie landesweiter antimuslimischer Ausschreitungen nicht ab. Die Polizei bereitete sich am Mittwoch auf neue Krawalle vor, nachdem rechtsextreme Gruppen im Internet dazu aufgerufen hatten, Unterkünfte von Asylwerbern und auf Einwanderung spezialisierte Anwaltskanzleien anzugreifen. „Mittwoch Nacht, Jungs. Sie werden nicht aufhören zu kommen, bis ihr es ihnen sagt“, hieß es etwa in einem Beitrag der Extremisten.

Auch die Gegner der Rechtsextremisten bereiteten sich auf gewaltsame Auseinandersetzungen vor. In einem Internet-Beitrag hieß es beispielsweise mit Blick auf die Küstenstadt Brighton: „Rassistischer Abschaum versucht, das Büro eines Einwanderungsanwalts anzugreifen. Wir werden das nicht zulassen – verhüllt euer Gesicht und tragt Gesichtsmasken.“ Bereits in den vergangenen Tagen versuchte die Polizei Straßenschlachten zwischen beiden Gruppierungen zu verhindern.

Der mutmaßliche Hintermann der rechtsradikalen Ausschreitungen Tommy Robinson, der mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt, hält sich nach Vermutung der örtlichen Polizei derzeit in Zypern auf. Laut britischen Medien versucht er dadurch einem Gerichtstermin in Großbritannien zu entgehen. Die zypriotische Polizei zeigte am Mittwoch Kooperationsbereitschaft mit den britischen Behörden.

Robinson wird vorgeworfen, die Ausschreitungen in Großbritannien von Zypern aus über Online-Netzwerke mitorganisiert und angeheizt zu haben. Robinson gründete vor 15 Jahren die Gruppierung English Defense League, die nach eigenen Angaben gegen die „Bedrohung durch den Islam“ kämpft.

In Großbritannien kam es bereits zu den ersten Gerichtsurteilen gegen die Randalierer. Ein 58 Jahre alter Mann muss nach Entscheidung des Liverpool Crown Courts für drei Jahre ins Gefängnis, weil er Teil der Ausschreitungen in Southport war und einem Polizisten ins Gesicht geschlagen hatte. Ein 29-Jähriger wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er in Liverpool ein Polizeifahrzeug angezündet hatte. Für 20 Monate hinter Gitter muss zudem ein 41-Jähriger, der sich ebenfalls an Randale in Liverpool beteiligt und Polizisten beleidigt hatte.

Insgesamt wurden seit Beginn der Krawalle mehr als 400 Menschen festgenommen und etwa 100 angeklagt. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Urteilen zu rechnen, wie Premierminister Keir Starmer zuvor den Randalierern angedroht hatte. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan rief zudem zur Solidarität mit Muslimen auf.

Auslöser der Gewaltwelle waren im Internet verbreitete Informationen über einen tödlichen Messerangriff auf drei minderjährige Mädchen im Nordwesten Englands. Der mutmaßliche Mörder wurde fälschlicherweise als islamistischer Migrant bezeichnet. Ein rechtsextremer Mob griff daraufhin unter anderem Moscheen an.

Daher blieben am Mittwoch vorsorglich Zentren zur Betreuung von Migranten und Hausarztpraxen in Gebieten, in denen Proteste erwartet wurden, geschlossen. In sozialen Netzwerken wurden Hinweise gegeben, welche Gegenden besser zu vermeiden seien.