Putin meldet Einnahme von Positionen in Frontstadt Awdijiwka

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat die Einnahme von Positionen am Rand der erbittert umkämpften Frontstadt Awdijiwka im Osten der Ukraine bekannt gegeben. Russische Soldaten hätten dort 19 Häuser erobert und unter Kontrolle, erklärte der Kreml-Chef am Mittwoch in Moskau. In der vergangenen Woche hatte der Bürgermeister der Industriestadt gemeldet, dass russische Truppen erstmals in die Stadt eingedrungen seien. Sie seien dann aber wieder zurückgedrängt worden seien.

Moskau versucht seit Oktober, die Stadt in der Region Donezk einzukreisen, die vor Beginn der russischen Offensive rund 32.000 Einwohner zählte. Die Region Donezk ist eine von insgesamt vier Regionen, die der Kreml 2022 völkerrechtswidrig annektiert hatte. Keine davon kontrolliert der Aggressor zur Gänze.

