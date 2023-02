Putin: Westen „in gewisser Weise“ am Ukraine-Krieg beteiligt

Die NATO-Staaten sind aufgrund ihrer massiven Waffenlieferungen für Kiew nach Ansicht von Kremlchef Wladimir Putin „in gewisser Weise“ am Krieg in der Ukraine beteiligt. Der russische Präsident warf dem Westen am Sonntag im Staatsfernsehen deswegen eine „Beteiligung an Verbrechen“ in der Ukraine vor. Die Waffenlieferungen stellten quasi eine Beteiligung an dem Krieg dar, weil Kiew die Ausrüstung ohne Bezahlung erhalte. Völkerrechtler widersprechen dieser Auffassung jedoch.

„Unter den heutigen Bedingungen, da alle führenden NATO-Staaten ihr Hauptziel erklärt haben, uns eine strategische Niederlage zuzufügen, damit unser Volk leidet, wie sie sagen, wie können wir unter diesen Bedingungen ihre nuklearen Fähigkeiten ignorieren?“ Der Westen wolle Russland liquidieren, sagte Putin. „Sie haben ein Ziel: die ehemalige Sowjetunion und ihren wesentlichen Teil – die Russische Föderation – aufzulösen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

Lesen Sie auch

Russland hat vor einem Jahr seine Invasion der Ukraine begonnen. Der Westen spricht von einem nicht gerechtfertigten Angriffskrieg und unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen. Experten zufolge verfügt Russland mit fast 6.000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Zusammen besitzen Russland und die NATO-Führungsmacht USA rund 90 Prozent der weltweiten Atomsprengköpfe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte unterdessen den Anspruch seines Landes auf die von Russland annektierte ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. „Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte.“ Mit der Rückholung werde in die Ukraine auch der Frieden einkehren, teilte er mit. „Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen.“

Ein am Samstag in Kraft getretenes EU-Sanktionspaket bezeichnete der ukrainische Präsident als wichtigen Schlag gegen den Angreifer Russland. „Es ist kraftvoll, gegen die Militärindustrie und den Finanzsektor des Terrorstaates und gegen die Propagandisten gerichtet, die die russische Gesellschaft in Lügen ertränkt haben und versuchen, ihre Lügen auf der ganzen Welt zu verbreiten.“ Die EU verhängte mit ihrem zehnten Sanktionspaket seit Anfang vergangenen Jahres unter anderem Exportbeschränkungen im Wert von mehr als elf Milliarden Euro.