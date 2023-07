Religiös gedüngte Saat des Zorns

Juli 2016: In der Kirche von Saint-Etienne-du-Rouvray erstechen zwei IS-Terroristen den Priester Jacques Hamel.

Oktober 2020: Im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine enthauptet ein Islamist den Lehrer Samuel Paty, der im Unterricht die umstrittenen Mohammed-Karikaturen thematisiert hatte.

Lesen Sie auch

Nur zwei von vielen Gräueltaten, die Frankreich seit Mitte der 1990er Jahre erschüttert und meist kollektive Schockreaktionen zur Folge haben: Menschen gedenken der Opfer in stiller Trauer. Zu Ausschreitungen etwa gegen muslimische Einrichtungen oder gegen Institutionen eines mit dem Schutz seiner Bürger überforderten Staates kommt es kaum.

Wut statt stiller Trauer

Demgegenüber steht die Eruption der Gewalt nach dem tragischen Todesschuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen. Selbst die unter Missachtung der Unschuldsvermutung von Präsident Emmanuel Macron ausgesprochene Vorverurteilung des Polizisten konnte die Gewaltorgie nicht stoppen.

Warum diese unterschiedlichen Reaktionen? ZiB-Moderatorin Susanne Höggerl leitet einen Bericht über die Unruhen vorigen Samstag mit dieser Erklärung ein: „Es sind vor allem Jugendliche aus Einwandererfamilien, die gegen ihre systematische Benachteiligung protestieren.“

Worin diese Systematik bestehen soll, ließ der Bericht offen. Aber die meisten Beobachter sind sich über die Ursachen des Zorns der Randalierer einig: Zehntausende Menschen mit (meist) nordafrikanischem Migrationshintergrund hausen in heruntergekommenen Vorstädten ohne Chancen und Perspektiven — ausgegrenzt vom alten, weißen Franzosen und seiner rassistischen Polizei.

Ginge es nur um eine soziale Frage, dann hätten die vielen seit den Unruhen 2005 in die französischen Vorstädte gepumpten Milliarden das Problem zumindest entschärfen müssen. Tatsächlich hat es sich über die Jahre immer mehr verschärft.

Woher dieser Judenhass?

Ginge es nur um eine soziale Frage, dann hätte während der aktuellen Unruhen nicht passieren dürfen, was die meisten Medien ignoriert haben: In Nanterre bei Paris wurde ein Denkmal für die vom Vichy-Regime nach Nazis-Deutschland deportierten Juden geschändet, auf ein benachbartes Gebäude „Ihr Hunde, wir machen euch eine Shoah“ geschmiert. In Sarcelles im Norden der Hauptstadt wurden jüdische Geschäfte und Restaurants attackiert. Auf Videos sind aus dem Mob heraus Rufe wie „Tod den Juden“ zu hören.

Was können die Juden für die Malaise der Vorstadtjugend? Nichts natürlich. Dennoch überrascht es wenig, dass Juden wieder einmal als Sündenböcke herhalten müssen. Eine nicht nur in Frankreich grassierende, mit den Immigranten importierte Ideologie liefert einfache Erklärungen: Alles Übel dieser Welt geht auf das Konto der Juden. So steht es im Koran und in den Hadithen des Propheten. Während sich das Christum seiner antisemitischen Elemente entledigt hat, pflegen Islamisten nicht nur in Frankreich den alten Judenhass.

Gefährlicher Opfermythos

Neben diesem islamimmanenten Antisemitismus verfügen die seit Jahrzehnten entstehenden Parallelgesellschaften über eine weitere identitätsstiftende Kraft: Wo immer der oft archaische Kulturimport in Konflikt mit dem Aufnahmeland gerät, sei es, weil staatliche Gesetze über religiösen Regeln stehen, sei es, weil Frauen nicht unter die Burka gezwungen werden dürfen oder Homophobie und Genitalverstümmelung verpönt sind, erklären extremistische Prediger die mit säkularen Regeln nicht zurecht kommenden Muslime zu Opfern „islamophober“ Assimilierungszwänge. Paradoxerweise wird aus der per se keinesfalls mit Stärke assoziierten Opferrolle ein Überlegenheitsmythos konstruiert. So kommentierten die von Deutschland auch nach Österreich wirkenden Web-Islamisten von „Muslim Interaktiv“ die Ereignisse in Frankreich auf Facebook so: Nicht der Islam befinde sich in einer Krise, sondern „die westliche Welt und ihre säkulare Weltanschauung steckt in der Krise.“

Das Gemisch aus (tatsächlicher) sozialer Schwäche und (auch in oö. Moscheen verbreitetem) religiösem Überlegenheitswahn ist hochexplosiv. Es verhindert Integration und fördert Radikalisierung. Wenn es Frankreich und anderen europäischen Staaten nicht gelingt, ihre muslimischen Minderheiten dem Einfluss des politischen Islam zu entziehen, wird die Ruhe nach der Gewaltorgie dieser Tage nur die vor dem nächsten Sturm sein.

Von Manfred Maurer