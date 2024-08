Russische Bomber fliegen Richtung Ukraine

Russland hat nach ukrainischen Angaben Bomber und Drohnen gestartet, die in Richtung Ukraine fliegen. Die Bomber vom Typ Tu-95ms seien vom Luftwaffenstützpunkt Engels im Südwesten Russlands gestartet, erklärte die ukrainische Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag im Onlinedienst Telegram. Auch Angriffsdrohnen seien in Richtung Ukraine unterwegs. In weiten Teilen der Ukraine wurde nach Angaben örtlicher Behörden Luftalarm ausgelöst.

In der Stadt Krywyj Rih im Zentrum der Ukraine seien in der Nacht auf Dienstag zwei Menschen getötet worden, erklärte ein örtlicher Beamter auf Telegram. Am Montag waren bei einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Wochen mindestens vier Menschen getötet und die Energieinfrastruktur stark beschädigt worden.

Lesen Sie auch

Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 gestartet. Moskaus Luftwaffe fliegt fast täglich tödliche Angriffe auf das Nachbarland. Zuletzt hatte Russland dabei wieder vermehrt Energieanlagen ins Visier genommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt die Verbündeten seit langer Zeit, schnell neue Luftabwehrsysteme zu liefern.