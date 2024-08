Die Evakuierung von Teilen der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sei angeordnet worden. Dies teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montag mit. Grund seien Aktivitäten ukrainischer Streitkräfte in dem Gebiet. Die Region Belgorod grenzt an die Region Kursk, in die ukrainische Kräfte seit mehreren Tagen vorgestoßen sind.

