Schallenberg eröffnet Botschaft in Ghana

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Freitag in Ghana zu Gast, wo er in der Hauptstadt Accra eine österreichischen Botschaft eröffnen wird. Weiters stehen für Schallenberg in dem westafrikanischen Staat auch Treffen mit Präsident Nana Akufo-Addo und Außenministerin Shirley Ayorkor Botchwey auf dem Programm. Seitens des Außenministeriums (BMEIA) wurde betont: „Mit der Botschaftseröffnung wird der rot-weiß-rote Fußabdruck in Subsahara-Afrika deutlich gestärkt.“

Die Reise sei Teil der „Schwerpunktsetzung Schallenbergs, die Beziehungen zu Ländern des Globalen Südens, besonders zu jenen am Chancenkontinent Afrika, auf neue Beine zu stellen“. Österreich und Ghana verbinde eine langjährige Partnerschaft im Sicherheitsbereich: „So unterstützt Österreich bei der Ausbildung von Militärhundeführerinnen und -führern und es gibt eine enge Kooperation im Bereich Ausbildung durch das Kofi Annan Peacekeeping-Centre.“ Daher wird Schallenberg am Freitag auch die „Ghana Armed Forces National Dog Academy“ besuchen.

Lesen Sie auch

Im Vorjahr wurde ein Regierungsübereinkommen über die verstärkte Zusammenarbeit beim Kampf gegen Menschenschmuggel und Terrorismus abgeschlossen. „Diese bilaterale Sicherheitskooperation wird ebenso auf der Tagesordnung stehen wie die sicherheitspolitisch heikle Lage Ghanas in unmittelbarer Nähe des Putschgürtels im Sahel“, so das BMEIA. Die Entwicklungen im benachbarten Burkina Faso sowie in Mali und Niger würden zunehmend auf die Küstenstaaten am Golf von Guinea ausstrahlen, sei es im Bereich Flucht und illegale Migration, Terrorismus oder organisierte Kriminalität. „Eine Destabilisierung dieser Staaten zu verhindern, liegt im ureigensten Sicherheitsinteresse Österreichs und der EU.“

Außerdem werden Wirtschafts- und Kulturagenden behandelt. Kernbereiche für österreichische Unternehmen in Westafrika sind „erneuerbare Energie, Wasserwirtschaft, Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung“. Als Mitglied der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) ist Ghana ein Fürsprecher für regionale Integration. Das biete „auch für österreichische Unternehmen großes Potenzial. Der westafrikanische Küstenstaat mit gut 34 Millionen Einwohnern ist eine der stabilsten Demokratien des Kontinents und gehörte 2019 zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Nach der Pandemie und infolge der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs rutschte das Land in eine schwere Krise, die Preise für Lebensmittel, Benzin und Dienstleistungen explodierten.