Schwarzenberg wird einer der Berater von Staatschef Pavel

Der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg wird ein außenpolitischer Berater des tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel.

Der 85-Jährige wird Teil eines Beraterteams aus „geschätzten Persönlichkeiten“, kündigte Pavel am Mittwoch in einem Interview mit dem Tschechischen Rundfunk an.

Weitere Mitglieder des Beratungsteams sollen der einstige Dissident und frühere Vorsitzende des Senats, Petr Pithart, der ehemalige Sprecher von Václav Havel und Diplomat, Michael Žantovský, sowie der frühere tschechische Botschafter in Moskau und Washington, Petr Kolář, werden. „Ich bin froh, dass ich mit ihnen die Hauptprobleme konsultieren können werde“, sagte Pavel.

Schwarzenberg war nach der Samtenen Revolution in Tschechien Kabinettschef von „Dichter“-Präsident Vaclav Havel. In den Jahren 2007-2009 und 2010-2013 amtierte er als Außenminister des Nachbarlandes.

2013 kandidierte er erfolglos für das Präsidentenamt. Derzeit lebt der 85-Jährige zurückgezogen in Tschechien und Österreich, ist aber weiterhin Ehrenvorsitzender der liberal-konservativen Partei TOP 09, die Bestandteil der Regierungskoalition von Ministerpräsident Petr Fiala ist.