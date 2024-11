Selenskyj spricht zu 1.000 Tagen Krieg vor EU-Parlament

Das Europaparlament hält am Dienstag eine Sondersitzung zu 1.000 Tagen Ukraine-Krieg ab (ab 11.00 Uhr). Während der Sitzung ist eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung geplant. Auch Parlamentspräsidentin Roberta Metsola will zu den Abgeordneten sprechen. Metsola hatte zuletzt bekräftigt, die EU werde die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen.

Die Europäische Union fürchtet, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die milliardenschweren Militärhilfen seines Landes für die Ukraine kürzt und ein Abkommen mit Russland zuungunsten Kiews schließt. Russland hatte seinen Großangriff auf das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen.