Slowakei: Königsmacher Pellegrini will Koalition mit Fico

Eineinhalb Wochen nach der Parlamentswahl nimmt die neue slowakische Regierung Konturen an: Der als Königsmacher geltende Ex-Premier Peter Pellegrini hat am Dienstag angekündigt, mit seinem früheren Parteifreund und Vorgänger Róbert Fico über eine Regierungskoalition verhandeln zu wollen. Nach dem Wahlsieg von Ficos Smer (Richtung) hatte das geschlagene pro-westliche Lager gehofft, mit Unterstützung von Pellegrinis Partei Hlas (Stimme) weitermachen zu können.

Der Linkspopulist Fico ist wegen seiner pro-russischen Haltung umstritten. Er will die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und sieht auch die EU-Sanktionen gegen Russland kritisch. Führende EU-Politiker hatten im Vorfeld der slowakischen Parlamentswahl die Befürchtung geäußert, dass ein Machtwechsel in Bratislava eine „neue Dynamik“ in Sachen Ukraine-Unterstützung bringen könnte. Trotz der Quertreibereien des rechtskonservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hatte die EU bisher eine einheitliche Linie gegenüber dem Aggressor an den Tag gelegt.

Fico war von Präsidentin Zuzana Čaputová bereits in der Vorwoche mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Am Dienstag beschloss der Vorstand von Pellegrinis Hlas einstimmig, Koalitionsgespräche mit Smer und der rechtsgerichteten Slowakischen Nationalpartei (SNS) beginnen zu wollen. Mit der SNS hatte Fico bereits in der Vergangenheit regiert, was ihm eine Rüge der EU-Sozialdemokraten eingetragen hatte. Auch diesmal steht wieder eine Suspendierung von Ficos Mitgliedschaft in der europäischen Parteienfamilie im Raum.

Ein Hindernis für die Koalition ist die Tatsache, dass Fico und Pellegrini ehemalige Regierungschefs sind. Pellegrini sagte, dass in der Regierung nicht zwei Ex-Premiers sitzen werden. Fico äußerte sich nicht zu Fragen, ob er Pellegrini den Posten des Regierungschefs überlassen würde.

Spekuliert wurde, dass der Smer-Chef Parlamentpräsident werden könnte. Fico hatte seinem langjährigen Weggefährten Pellegrini bereits einmal den Vortritt gelassen, und zwar nach den Massenprotesten wegen der Ermordung des Journalisten Jan Kuciák im Jahr 2018. Fico trat damals als Regierungschef zurück, blieb aber Smer-Vorsitzender. Dies führte dazu, dass sich Pellegrini als Regierungschef nicht von Fico emanzipieren konnte und in der Folge bei der Parlamentswahl 2020 abgewählt wurde. Kurze Zeit danach gründete Pellegrini seine eigene Partei Hlas, die zeitweise in den Umfragen deutlich vor Ficos Smer lag. Bei der Wahl landete sie an dritter Stelle hinter Smer und der pro-europäischen liberalen Partei Progresivné Slovensko (PS)

Pellegrini begründete die Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit Smer und SNS damit, dass eine Dreierkoalition „praktikabler“ ist und auch dem Wählerwillen entspreche. Sollte das Regierungsbündnis aber nicht funktionieren, werde seine Partei die Koalition verlassen. Hlas werde auch ein „Garant“ für die EU- und NATO-Mitgliedschaft der Slowakei sein, sagte er mit Blick auf die pro-russische Linie Ficos.

Mit Pellegrinis Entscheidung zerplatzen vorerst die Hoffnungen der bei den Parlamentswahlen geschlagenen Mitte-Rechts-Parteien, doch noch weitermachen zu können. Sie hatten die Rechnung für drei Jahre chaotischer Regierungszeit präsentiert bekommen, die vor allem vom Konflikt zwischen dem Wahlsieger des Jahres 2020, Igor Matovič, und dem Chef der euroskeptischen liberalen Partei SaS, Richard Súlik, geprägt waren. Entsprechend wurde mit der PS eine neue Partei stärkste Kraft des Mitte-Rechts-Lagers.

PS-Chef Michal Šimečka sagte, dass er die Entscheidung des Hlas-Chefs „respektiert“. Man werde weiterhin alles dafür tun, dass keine Regierung unter Führung Ficos zustande komme. Zugleich bestritt er, dass es unter den möglichen Partnern einer alternativen Regierung Meinungsverschiedenheiten gebe. PS, die Christdemokraten (KDH) und SaS seien bereit, mit Hlas eine Viererkoalition zu bilden, beteuerte er. KDH-Chef Milan Majerský bedauerte, dass sich Pellegrini „für die Vergangenheit entschieden“ habe. SaS-Chef Súlik äußerte sein Bedauern, dass dem Hlas-Chef (seitens der Mitte-Rechts-Parteien) nicht sofort nach der Wahl der Posten des Regierungschefs angeboten worden sei. „Das hat Fico in die Karten gespielt“, so Súlik.

Völlig aus dem Spiel ist indes die Ol’ano von Ex-Premier Matovič, dem die Hauptverantwortung für das Regierungschaos in der vergangenen Legislaturperiode zugeschrieben wird. Er übte scharfe Kritik an Pellegrini und warf ihm „Wahlbetrug“ vor. Seine Partei habe er nur gegründet, um Fico mehr Wähler zu verschaffen. Seine Partei sei die einzige gewesen, die das von Anfang an gesagt habe, so Matovič. „Wir waren die einzigen, die sagten, dass er (Pellegrini) sich letztlich wieder seiner eigenen Mafia anschließen würde.“