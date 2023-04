Spaniens Innenminister drängte in Wien auf Einigung bei EU-Asylreform

Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska hat bei einem Besuch in Wien auf eine Einigung beim europäischen Asyl- und Migrationspakt gedrängt. Bis zum Europawahl in einem Jahr müssten die EU-Staaten unbedingt ein Einvernehmen finden, sagte Grande-Marlaska vor einem Treffen am Donnerstag mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Dieser wollte sich mit seinem Amtskollegen insbesondere über die Erfahrungen Spaniens bei der Zusammenarbeit mit Marokko austauschen.

Spanien übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft und will die Reform des EU-Asylsystems zur obersten Priorität machen. „Das EU-Parlament hat bereits eine gemeinsame Haltung, daher ist es wichtig, dass wir auf Ebene des Europäischen Rats ebenfalls eine Einigung finden“, sagte der spanische Innenminister bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Karner. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Annäherung zwischen den unterschiedlichen Positionen der EU-Staaten komme. „Es gibt keine Rote Linien mehr auf keiner Seite“, so Grande-Marlaska. Nun gehe es darum, ein Gleichgewicht „zwischen dem Übernehmen von Verantwortung und dem Zeigen von Solidarität“ und eine Lösung, mit der sich alle wohl fühlen, zu finden.

Gerade bei diesen Fragen verlaufen weiterhin die Konfliktlinien in der EU. Während EU-Binnenländer wie Österreich seit Jahren darauf drängen, dass die Länder an der EU-Außengrenze wie Italien oder Spanien die ankommenden Migranten lückenloser registrieren sollen, fordern diese im Gegenzug eine gerechtere Verteilung der Asylantragsteller innerhalb Europas. Unter anderem Österreich lehnt dies jedoch ab. Bisher gibt es daher nur die freiwillige Übernahme weniger Migranten durch einige Staaten – vor allem Deutschland – über den sogenannten Solidaritätsmechanismus.

Grande-Marlaska brach bei dem Treffen mit Karner eine Lanze für den Schutz des grenzkontrollfreien Schengenraums. Der Schengen-Raum stelle für Spanien „einen Grundpfeiler unserer Gemeinschaft dar“, sagte er. Spanien sei schon immer ein Verfechter des Schutzes der Außengrenzen gewesen. Wenn es nicht gelinge, die Außengrenze der Europäischen Union zu schützen, dürften Binnengrenzkontrollen nur „die letzte Lösung sein, auf die wir nur im Notfall zurückgreifen sollten“, so der spanische Innenminister.

Karner lobte, dass es in vielen Bereichen eine enge Zusammenarbeit zwischen Österreich und Spanien gebe. Besonders interessierte er sich bei dem Treffen für die „intensiven“ spanischen Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Marokko im Bereich Rückführungen und Rückübernahmen von Migranten. Auch Österreich hat sich zuletzt bei einem Besuch von Karner mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Marokko ebenfalls um mehr Kooperation im Migrationsbereich bemüht. Themen des Gesprächs am Donnerstag sollten dem Innenminister zufolge auch Extremismus und Terrorismus sein.