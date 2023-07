Streit über Schweden und Ukraine überschattet NATO-Gipfel

Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Verteidigung gegen Russland beginnt am Dienstag ein zweitägiger NATO-Gipfel in Litauen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will, dass von dem Spitzentreffen ein klares Signal an Kreml-Chef Wladimir Putin ausgeht. Ob dies gelingt, ist ungewiss. Die Verbündeten sind nämlich uneins, was die Beitrittsperspektive der Ukraine betrifft. Zudem blockiert die Türkei weiterhin NATO-Anwärter Schweden.

Insbesondere auf den Wunsch der USA hin soll es zudem auch Gespräche über den weiteren Umgang mit China gehen. In Washington wird die Politik Pekings zunehmend auch als Sicherheitsgefahr gesehen.

Lesen Sie auch

Zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius werden neben US-Präsident Joe Biden und den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Staaten auch zahlreiche Gäste erwartet. Einer von ihnen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mit ihm soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden. Selenskyj wünscht sich eine konkrete Einladung für sein Land, dürfte diese aber wegen des Widerstandes von Ländern wie Deutschland und den USA erst einmal nicht bekommen.

Auch Schwedens Hoffnungen, nach monatelangem Tauziehen endlich Grünes Licht für den Beitritt zum Bündnis zu bekommen, dürften sich zerschlagen. Am Vortag des Gipfels stellte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nämlich überraschend eine weitere Forderung auf, nämlich ein Ende der Blockade der EU-Beitrittsgespräche mit seinem Land. Diese Bedingung könnten die NATO-Staaten allein nicht erfüllen, weil nicht alle EU-Länder auch dem Bündnis angehören und einige der Nicht-NATO-Mitglieder – wie Österreich oder Zypern – den türkischen EU-Ambitionen besonders kritisch gegenüberstehen.