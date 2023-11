Sturm auf die Hamas-Klinik

Terroristen in Tunnelsystem – Armee lieferte medizinische Hilfsgüter

Nach tagelangen Kämpfen mit der islamistischen Hamas rund um das größte Krankenhaus im Gazastreifen stürmt die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch die Klinik. Soldaten schießen in die Luft, junge Männer eilen mit erhobenen Händen von den Krankenstationen des riesigen Komplexes in den Hof, um sich zu ergeben.

Etwa tausend Palästinenser versammelten sich am Mittwochmorgen mit erhobenen Armen auf dem großen Platz im Krankenhaus. Manche von ihnen nackt, die Soldaten haben sie auf der Suche nach Waffen und Sprengstoff ausgezogen, berichtete ein Augenzeuge.

Heikle Mission

In der Klinik durchsuchen israelische Soldaten Raum für Raum, um Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Immer wieder fallen Warnschüsse. Die Soldaten kontrollieren auch Frauen und Kinder, manche werden durch Terminals mit Erkennungskameras geschickt, den gleichen, die entlang der Evakuierungskorridore im südlichen Gazastreifen aufgestellt wurden.

Seit Tagen konzentrierten sich die Kämpfe zwischen den israelischen Bodentruppen und der Hamas rund um den Klinikkomplex im Westen der Stadt Gaza. Am Mittwoch rollten mehrere Panzer auch auf das Krankenhausgelände und Soldaten drangen unter anderem in die Notaufnahme ein.

Viele Zivilisten

Nach UNO-Angaben befinden sich mindestens 2300 Patienten, Mitarbeiter und vertriebene Zivilisten im Al-Shifa-Krankenhaus, das Gesundheitsministerium der Hamas spricht sogar von 20.000 Menschen, darunter tausende Verletzte.

Zeugen beschreiben die Zustände als katastrophal: Medizinische Eingriffe ohne Betäubung, Familien, die hungernd und durstend in den Gängen hausen, im Gestank verwesender Leichen.

Israels Armee nennt die Erstürmung eine „präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich“ des Krankenhauses. Das Militär erklärte, es habe während des Einsatzes Brutkästen, Babynahrung und medizinische Hilfsgüter in das Spital geliefert.

Nach israelischen Angaben unterhält die Hamas in Tunneln unter der Klinik eine Kommandozentrale, die USA teilen diese Einschätzung. Seit Jahren beschuldigt Israel die Terrororganisation, die Krankenhäuser im Gazastreifen als Stützpunkte zu nutzen, ein Tunnelnetz gegraben zu haben und die Patienten als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen.

Hunderte Kämpfer der Hamas waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen in Israel getötet und rund 240 Menschen als Geiseln verschleppt.

Seitdem greift das israelische Militär Ziele im Gazastreifen an, nach Angaben der Hamas wurden dabei mehr als 11.300 Menschen getötet.