Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland und Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff auf Jenin im Westjordanland sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums sechs Palästinenser getötet worden. Der Angriff habe sich gegen eine Bürgerversammlung gerichtet, hieß es am Sonntag. Das israelische Militär sprach von einem Angriff auf militante Palästinenser. Bei einem Luftangriff im Süden des Gazastreifens kamen zwei palästinensische Journalisten ums Leben. Außerdem gab es Gefechte im Grenzgebiet zum Libanon.

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium und Mediziner teilten am Sonntag mit, der unter anderem für die Nachrichtenagentur AFP tätige Videojournalist Mustafa Thuria und ein Journalist des arabischen Nachrichtensenders Al-Jazeera, Hamza al-Dahduh, seien in dem Palästinensergebiet getötet worden, als sie mit dem Auto unterwegs gewesen seien. Die Hamas sprach von einem „abscheulichen Verbrechen“. Der Sender teilte mit, das Auto des Sohnes des in der arabischen Welt bekannten Korrespondenten Wael al-Dahduh sei im Westen der Stadt Khan Younis unterwegs gewesen, als eine Rakete einschlug. Im vergangenen Monat war Al-Dahduh selbst bei einem Raketenangriff verletzt worden. Er verlor nach seiner Frau, zwei Kindern und einem Enkel nun auch seinen ältesten Sohn.

Israels Armee teilte unterdessen mit mehr als 100 Ziele palästinensischer Terroristen in der heftig umkämpften Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens zerstört zu haben. Dutzende Terroristen seien dort zudem getötet worden, teilte das Militär am Sonntag mit. Soldaten zerstörten demnach etwa Tunnel, Beobachtungsposten sowie ein Hauptquartier der Hamas. Dieses habe die Islamistenorganisation auch für die Planung ihres Massakers am 7. Oktober in israelischen Grenzorten genutzt.

Im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gab es wieder gegenseitige Angriffe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Die Angriffe richteten sich gegen Terroristen und mehrere Ziele der vom Iran unterstützten Miliz im Nachbarland, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Zudem sei in der Nacht auf Sonntag ein „feindliches Fluggerät“ aus dem Libanon über Nordisrael abgefangen worden. Die Hisbollah teilte mit, sie habe israelische Soldaten nahe der Grenze mit Raketen angegriffen. Nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden mehrere Grenzorte von israelischem Artilleriebeschuss getroffen. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer.

Die in Jenin getöteten Palästinenser seien zwischen 18 und 29 Jahre alt, teilte die Gesundheitsbehörde in Ramallah mit. Unter den Toten seien vier Brüder, berichteten Familienangehörige. Israelischen Angaben zufolge handelte es sich bei den Getöteten um Terroristen, die zuvor Sicherheitskräfte attackiert hätten. Ein Drohnenangriff galt nach Darstellung der israelischen Armee einem Palästinenser, der bei einer Razzia in Jenin Sprengsätze auf Einsatzkräfte geschleudert habe.

Bei dem Anti-Terror-Einsatz in der Stadt im Norden des von Israel besetzten Westjordanlands wurde Armeeangaben zufolge auch eine israelische Grenzpolizistin getötet. Ein Wagen der Polizei sei über einen Sprengsatz gefahren. Weitere Einsatzkräfte wurden demnach dabei verletzt. Israelischen Medien zufolge war die getötete Polizistin 19 Jahre alt. Laut den Berichten wurden insgesamt drei Sicherheitskräfte bei der Explosion verletzt.

Im von Israel besetzten Westjordanland wurde nach Angaben der Armee außerdem ein israelischer Zivilist erschossen. Soldaten suchten nach den Tätern, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Bei dem Getöteten soll es sich israelischen Medienberichten zufolge um einen 33 Jahre alten arabischen Israeli handeln. Der Mann und seine Begleiterin seien am Sonntag in ihrem Auto in der Nähe einer israelischen Siedlung nördlich der Stadt Ramallah angegriffen worden. Den Berichten zufolge wurde die Frau, eine arabische Israelin, verletzt. Ein Palästinenser habe sie mit seinem Wagen in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, der getötete Mann habe Schusswunden an seinem Körper gehabt.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen Anfang Oktober wird die bereits zuvor angespannte Lage im von Israel besetzten Westjordanland immer kritischer. Laut der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden im Westjordanland seit dem Überfall der Hamas auf Israel mindestens 327 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet. Im Gazastreifen wurden nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden mindestens 113 Palästinenser getötet. Rund 250 Menschen seien verletzt worden. Insgesamt seien damit seit Beginn der israelischen Angriffe Anfang Oktober 22.835 Menschen getötet worden. Seit Freitag hält sich US-Außenminister Antony Blinken in der Region auf und bemüht sich um eine Deeskalation der Lage. Neben mehreren arabischen Staaten und Israel wollte er auch das Westjordanland besuchen.

Es wird befürchtet, dass sich der Konflikt im Gazastreifen auf das Westjordanland und darüber hinaus ausweitet. Auch im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon kommt es immer wieder zu Scharmützeln zwischen dem israelischen Militär und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Hamas-Kämpfer waren am 07. Oktober in israelisches Gebiet eingedrungen und hatten rund 1.200 Menschen getötet, zumeist Zivilisten. Zudem ließ die radikalislamische Organisation etwa 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppen. Israel reagierte mit der Bombardierung des palästinensischen Küstenstreifens und startete eine Bodenoffensive, die nach wie vor andauert.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu pochte am Sonntag auf die Fortsetzung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. „Der Krieg darf nicht beendet werden, bevor wir unsere Ziele erreicht haben“, sagte Netanyahu zu Beginn der wöchentlichen Sitzung seines Kabinetts. Als Ziele nannte er die Beseitigung der im Gazastreifen herrschenden Hamas, die Rückkehr aller Geiseln und die Sicherstellung, dass der Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel darstellt. „Ich sage das sowohl unseren Feinden als auch unseren Freunden“, fügte er hinzu.

Außerdem drohte er der Hisbollah-Miliz im Libanon. „Ich schlage vor, dass die Hisbollah lernt, was die Hamas in den letzten Monaten bereits gelernt hat: Kein Terrorist ist immun“, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros am Sonntag bei einer Kabinettssitzung.

Neben Blinken bemühte sich auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei einem Besuch in der Region um Deeskalation. Am Sonntag reiste zudem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erneut nach Israel.