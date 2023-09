Tote Kurdin macht dem Regime Angst

Der Iran hat vor dem ersten Todestag der Kurdin Mahsa Amini die Sicherheitsvorkehrungen in ihrer Heimatstadt massiv erhöht. „In Sakes besteht eine starke Präsenz von Sicherheitskräften“, sagte ein Menschenrechtsaktivis.

Ein anderer erklärte, es habe bereits eine kleine Demonstration gegeben, aus der heraus regierungskritische Parolen gerufen worden seien. Die Kundgebung habe sich rasch aufgelöst.

Auch aus anderen meist im kurdischen Landesteil gelegenen Orten wurden in den sozialen Medien verschärfte Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Überprüfen ließen sich diese Informationen zunächst nicht.

Die 22-jährige Amini war am 16. September 2022 im Polizeigewahrsam gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie festgenommen hatte. Am Tod Aminis hatten sich damals landesweit monatelange Demonstrationen gegen die Führung entzündet, die zum Teil in Gewalt umschlugen. Die Regierung in Teheran ließ die Proteste von den Sicherheitskräften brutal niederschlagen.

Mehr als 500 Menschen wurden damals nach Angaben von Menschenrechtsgruppen getötet. Hunderte Menschen wurden verletzt, Tausende festgenommen. Im Zusammenhang mit den Protesten wurden sogar mehrere Todesurteile verhängt und vollstreckt.