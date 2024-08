Toter in Russland bei ukrainischen Angriffen

Bei ukrainischen Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet worden. „Die Stadt Schebekino wurde von den ukrainischen Streitkräften angegriffen“, schrieb Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Dabei sei ein Mensch getötet worden, zwei weitere seien mit Verletzungen durch Granatsplitter in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Gladkow wurde durch die Angriffe unter anderem ein Verwaltungsgebäude beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium gab an, in der Nacht eine Drohne über der Region Belgorod abgeschossen zu haben. Zudem seien zwei Drohnen über der Grenzregion Brjansk und drei weitere über der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt worden.

Die Grenzregion Belgorod ist regelmäßig Ziel ukrainischer Luft- und Drohnenangriffe. Zudem gab es auch immer wieder Versuche ukrainischer Soldaten, in das Gebiet einzudringen. Seit dem 6. August ist die Nachbarregion Kursk Schauplatz der größten ukrainischen Offensive seit Beginn des Konflikts im Jahr 2022. Nach Angaben aus Kiew wurden bereits Dutzende Ortschaften eingenommen.

Russlands Streitkräfte wehrten in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Drohnenangriffe ab. In der Grenzregion Brjansk seien unbemannte Fluggeräte abgeschossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Gouverneur des Gebiets. Verletzt wurde demnach niemand, Schäden habe es auch nicht gegeben.

Zudem habe das russische Militär einen ukrainischen Angriff auf Sewastopol im Süden der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Zwei Drohnen seien über dem Meer abgeschossen worden, teilte der Gouverneur Michail Raswosschajew laut TASS mit. Zivile Einrichtungen in der Hafenstadt seien dabei nicht beschädigt worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte unterdessen mit, eigene Artillerieeinheiten hätten ein ukrainisches Drohnenkontrollzentrum samt Startvorrichtung und Soldaten des Feindes ausgeschaltet. Zum Ort des Geschehens wurden keine Angaben gemacht.

Auch in der Ukraine gab es in der Nacht in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor größeren russischen Angriffen mit Kampfdrohnen. Unter anderem in der Hauptstadt Kiew sei die Luftabwehr aktiv gewesen, hieß es.

Russland führt seit zweieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Die Angaben der beiden Kriegsparteien ließen sich nicht unabhängig prüfen.