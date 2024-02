Traktoren blockieren bei EU-Gipfel Straßen in Brüssel

Die Bauern-Proteste in Europa haben nun auch den EU-Gipfel erreicht: Landwirte aus mehreren Ländern blockierten am Donnerstagvormittag mit Kolonnen von Traktoren Straßen in Brüssel, um zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gegen steigende Kosten, Umweltauflagen und Billigimporte zu demonstrieren. Der Platz vor dem EU-Parlament in der belgischen Hauptstadt war mit Traktoren gefüllt.

Die Landwirte errichteten Lagerfeuer und schossen Feuerwerkskörper ab, einige wenige warfen Eier auf das Gebäude. Außerdem sei Mist auf dem Boden verteilt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brüsseler Nahverkehrsbetreiber teilte auf X, ehemals Twitter, mit, dass mehrere Buslinien wegen der Proteste gestört seien. Für den Vormittag waren Reden in der Nähe des EU-Parlaments und in der Nähe des Europäischen Rates geplant, wie Belga berichtete.

Nach Schätzungen der Polizei waren Bauern aus Belgien und anderen europäischen Ländern mit rund 1.000 Traktoren an den Straßenblockaden beteiligt. Auf einem Traktor etwa war ein Transparent mit der Aufschrift „Wenn du die Erde liebst, unterstütze diejenigen, die sie bewirtschaften“ zu sehen, auf einem anderen Transparent stand: „Keine Landwirte, keine Lebensmittel“. Sicherheitskräfte in Schutzanzügen standen hinter Absperrungen vor dem EU-Sitz, wo die Staats- und Regierungschefs im Tagesverlauf über weitere Ukraine-Hilfen beraten. Obwohl die Bauern-Proteste nicht offiziell auf der Tagesordnung des Gipfels stehen, dürften sie zumindest am Rande besprochen werden. Auch weil befürchtet wird, dass sie im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament im Juni rechten Parteien Zulauf verschaffen könnten.

Die seit Wochen andauernden Proteste in Deutschland und Frankreich haben sich inzwischen auf Länder wie Belgien, Italien, Spanien und Portugal ausgeweitet. Einige Zugeständnisse haben die Bauern bereits erzielt, sie reichen ihnen aber nicht aus.