Trump postet Bild mit Fake-Unterstützung Taylor Swifts

Ex-US-Präsident Donald Trump hat ein Fake-Bild des Pop-Superstars Taylor Swift gepostet, in dem sie die Menschen angeblich auffordert, bei den Wahlen im November für ihn zu stimmen. Ein Eintrag des republikanischen Kandidaten auf Truth Social vom Sonntag zeigte Swift in rot, weiß und blau gekleidet mit der Bildunterschrift „Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump“. „Ich akzeptiere!“ schrieb Trump. Eine Stellungnahme von Swift oder ihrem Umfeld gibt es noch nicht.

Swift hat sich nicht öffentlich für einen Kandidaten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ausgesprochen, hat aber in der Vergangenheit Demokraten unterstützt. Die Sängerin unterstützte Präsident Joe Biden und seine Kandidatin Kamala Harris im Jahr 2020. Harris soll diese Woche auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago offiziell als Kandidatin für 2024 nominiert werden. In einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2020 kritisierte Swift auch Trump.

Sprecher von Swift und Trump reagierten bis dato nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Trump postete auch Fotos von jungen Frauen, die „Swifties for Trump“-Shirts tragen, und einen satirischen Artikel mit der Überschrift „Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert“.

Swift hatte in diesem Monat drei Konzerte in Wien abgesagt, nachdem die Behörden mitgeteilt hatten, dass sie einen geplanten Anschlag vereitelt hätten. Heimische Beamte verhafteten einen 19-jährigen Mann, der vom Islamischen Staat inspiriert worden sein soll.