Trump ruft nach Attentat auf ihn zur Einigkeit auf

Nach dem versuchten Mordanschlag auf ihn hat der frühere US-Präsident Donald Trump zur Einigkeit aufgerufen. „Allein Gott hat das Undenkbare verhindert“, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social – einen Tag, nachdem er das Attentat bei einer Wahlkundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania leicht verletzt überlebt hatte.

„In diesem Moment ist es wichtiger denn je, dass wir vereint bleiben und dass wir unseren wahren Charakter als Amerikaner zeigen“, schrieb der 78-Jährige weiter. Er rief dazu auf, „stark und entschlossen zu bleiben, um zu verhindern, dass das Böse obsiegt“.

Trump will bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten. In der kommenden Woche beginnt der Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll. Trump will nach Angaben seines Wahlkampfteams teilnehmen.

Ehefrau Melania bezeichnete Täter als „Monster“

Der bei dem Anschlag getötete Schütze sei ein „Monster“ gewesen, das versucht habe, „Donalds Leidenschaft, sein Lachen, seinen Einfallsreichtum, seine Liebe zur Musik und seine Begeisterung auszulöschen“, erklärte die ehemalige First Lady der USA am Sonntag im Onlinedienst X.