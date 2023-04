Tschechien setzte russischen Patriarchen Kyrill auf Sanktionsliste

Tschechien hat eine erste Person auf seine eigene nationale Sanktionsliste gesetzt: den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill. Der Grund ist seine Unterstützung der russischen Invasion in die Ukraine.

Kyrill gilt als enger Verbündeter des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, berichteten tschechische Medien am Donnerstag. Die Entscheidung der tschechischen Regierung bedeutet für den russischen Geistlichen, dass er nicht nach Tschechien einreisen darf.

Außerdem darf Kyrill keine finanziellen Transaktionen in Tschechien durchführen und muss auch damit rechnen, dass eventuelles Eigentum in Tschechien eingefroren wird.

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel sagte dazu, er gehe davon aus, dass weitere Namen auf die nationale Sanktionsliste kommen. „Selbstverständlich gibt es mehrere Leute, die sich aktiv an den Kriegsbemühungen Russlands gegen die Ukraine beteiligen. Es wäre gut, wenn wir darauf reagieren würden“, betonte Pavel.

Laut dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky ist es einfach, Beweise über öffentliche Auftritte zu finden, in denen Kyrill den Krieg in der Ukraine unterstützt und die Gräueltaten rechtfertigt, die die russischen Soldaten begangen haben. Es gelte auf jeden Fall, dass jegliche Listung auf der Sanktionsliste gründlich dokumentiert sein müsse, so Lipavsky.

Tschechien hatte seine eigene Sanktionsliste mit einem Sondergesetz errichtet, das im Jänner 2023 in Kraft getreten ist. Die EU hatte wegen des Widerstands Ungarn auf Strafmaßnahmen gegen das Kirchenoberhaupt verzichtet.