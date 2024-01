Tschechischer Präsident warnt vor möglicher Abmachung Trumps mit Putin

Nach Auffassung des tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel sollte sich Europa für den Fall vorbereiten, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen wird.

Es sei „völlig legitim“ die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Trump dann mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine schnelle Abmachung in Sachen Ukraine treffen werde, die „gar nicht vorteilhaft für die Ukraine sowie Europa sein“ werde, sagte Pavel am Montag in einem Interview.

„In diesem Fall werden wir vor eine fertige Sache gestellt, mit der wir uns werden auseinandersetzen müssen“, so Pavel weiter in der Sendung des Tschechischen Rundfunks. „Hier geht es nicht darum, die transatlantische Verbindung zu stören und die Vereinigten Staaten als Verbündeten in Frage zu stellen. Aber wir sollten realistischerweise zugeben, dass Donald Trump viele Dinge anders sieht“, betonte Pavel.

Wenn Trump in einer demokratischen Wahl rechtmäßig gewählt werde, sei es notwendig, die Entscheidung der amerikanischen Bürger zu respektieren, meinte der tschechische Staatspräsident weiter. „Und wir sollten darauf vorbereitet sein, denn es wird sicherlich einige Konsequenzen haben“, fügte er hinzu.

Die Ukraine habe im Gegensatz zu Russland in der aktuellen Situation auf dem Schlachtfeld bestimmte Grenzen, insbesondere was die Zahl von Soldaten angeht, so Pavel. Dies sei ein Faktor, über den die Ukraine nachdenken muss. Aus diesem Grund erhalte die Ukraine von den Alliierten Empfehlungen, die Angriffshandlungen so weit wie möglich einzuschränken und im Gegenteil die Verteidigung zu stärken.

Dafür brauche Kiew nicht nur Verteidigungswaffen, sondern auch solche, die es ermöglichen, die Nachschubwege der russischen Armee zu stören. Zum Beispiel die Artillerie, möglicherweise Langstreckenraketen oder F-16-Flugzeuge, sagt Pavel, einstiger Generalstabschef der tschechischen Armee. „Nur ein Kräftegleichgewicht kann dazu führen, dass beide Seiten verstehen, dass sie keinen weiteren Erfolg erzielen werden und dass die Zeit für einige Verhandlungen gekommen ist“, fügte das tschechische Staatsoberhaupt hinzu.