Ukraine meldet nächtliche russische Drohnenangriffswellen

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Mittwoch mehrere Angriffswellen mit Drohnen gestartet. Wie die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, konnten 32 von insgesamt 46 Shahed-Drohnen iranischer Bauart abgeschossen werden. Ersten Angaben zufolge stürzte allerdings eine abgeschossene Drohne in ein Gartenhaus in einem Vorort der südukrainischen Hafenstadt Odessa. Dabei seien eine Person getötet und drei verletzt worden.

In Cherson seien ein Einkaufszentrum und ein Mehrfamilienhaus getroffen worden. Die meisten Drohnen, die nicht abgeschossen werden konnten, trafen demnach die Frontgebiete vor allem in der südlichen Region Cherson.

Am Dienstag hatte Russland nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Bahnhof von Cherson kurz vor der geplanten Abfahrt eines Evakuierungszuges angegriffen. Bei dem Beschuss seien ein Polizist getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, ergänzte Innenminister Ihor Klymenko. Die Polizei habe rund 140 am Bahnhof wartende Zivilisten in Sicherheit gebracht.

Die Stadt sei am Dienstagabend „massiv bombardiert“ worden, als etwa 140 Zivilisten am Bahnhof auf die Abfahrt eines Zuges warteten, mit dem sie aus der Stadt in Sicherheit gebracht werden sollten, erklärte Klymenko im Onlinedienst Telegram. Ein Polizist wurde demnach getötet, zwei Zivilisten und zwei Polizisten wurden durch Splitter verletzt. Selenskyj erklärte, zahlreiche Zivilisten seien zum Zeitpunkt des Angriffs am Bahnhof gewesen. Sämtliche Rettungsdienste seien im Einsatz.

Laut der ukrainischen Bahngesellschaft Ukrsalisnyzja wurden der Bahnhof und der Evakuierungszug beschädigt. Die Bahnstrecke sei jedoch weiterhin befahrbar.

Cherson liegt am Fluss Dnipro und ist häufig Ziel russischer Angriffe, seit die Stadt im November 2022 nach monatelanger russischer Besatzung von den ukrainischen Truppen zurückerobert wurde.