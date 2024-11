Ukraine schoss in der Nacht 50 von 73 russischen Drohnen ab

Die Ukraine ist nach Angaben ihrer Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag mit 73 russischen Drohnen angegriffen worden. 50 davon habe die Luftabwehr abschießen können. Vier befänden sich noch in der Luft, die anderen 19 Drohnen habe man aus den Augen verloren, hieß es. Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht auf Sonntag 34 ukrainische Drohnen zerstört. 27 davon seien über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgefangen worden.

Der Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, berichtete auf Telegram davor auch von zwei ukrainischen Raketen, die zerstört worden seien.

Lesen Sie auch

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es Berichten örtlicher Medien zufolge am frühen Sonntagmorgen wieder Explosionen gegeben. Diese hätten geklungen wie der Einsatz von Flugabwehrsystemen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten des ukrainischen Militärs dazu gab es zunächst nicht. Für Kiew, seine Umgebung und den größten Teil der Nordostukraine hatte seit 1.00 Uhr eine Warnung vor Luftangriffen gegolten.