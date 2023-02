Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung das Vorgehen Russlands erneut verurteilt. Eine deutliche Mehrheit der Mitgliedsstaaten stimmte am Donnerstag am UN-Sitz in New York für eine Resolution, in der ein Ende des Angriffskriegs gefordert wird. Die Resolution war von mehr als 50 Staaten eingebracht worden.

