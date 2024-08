Ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Die russische Luftwaffe hat in der Nacht elf auf Moskau gerichtete Drohnen abgeschossen. Sie seien über der Region der Hauptstadt unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Insgesamt seien 45 von der Ukraine gestartete Flugobjekte zerstört worden. Einige davon gingen im Bezirk Podolsk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin mitteilte.

Über den Grenzregionen Brjansk und Belgorod wurden dem Ministerium zufolge 23 beziehungsweise sechs und über der Region Kaluga drei Drohnen abgeschossen. Über der Region Kursk, in die ukrainische Truppen einmarschiert sind, zwei. Die russischen Behörden melden in der Regel nur die Zahl der Flugobjekte, die sie unschädlich machen konnten, und halten sich zu Schäden an militärischen Einrichtungen bedeckt. Im südrussischen Gebiet Rostow sei unterdessen eine Rakete abgeschossen worden. In allen Fällen habe es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer oder Zerstörungen gegeben.

Die Ukraine ist seit dem russischen Überfall im Februar 2022 jede Nacht Luftangriffen ausgesetzt, die unter anderem wichtige Energie-Infrastruktur ins Visier nehmen. Auch in der Nacht auf Mittwoch wurden unter anderem Explosionen aus dem westukrainischen Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet.